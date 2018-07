Recuperado, Borges mira titularidade no Grêmio em 2011 Após um bom início de temporada, o atacante Borges terminou o ano afastado dos gramados e acompanhou do departamento médico a arrancada do Grêmio no Campeonato Brasileiro por conta de uma fratura por estresse sofrida na tíbia em setembro. Agora, o jogador está recuperado e pronto para voltar ao time no começo de 2011.