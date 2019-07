Recuperado, Breno volta a treinar no Vasco após quase 1 ano

O Vasco teve uma boa e uma má notícia nesta quarta-feira, em mais um dia da parte final da intertemporada na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. O zagueiro Breno, recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo, participou do primeiro treino coletivo com os companheiros desde agosto do ano passado. Mas o atacante Rossi, com desconforto na panturrilha direita, nem foi a campo na atividade comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

Breno, apesar de já estar liberado pelo departamento médico, ainda estava aprimorando o condicionamento físico antes de poder participar das atividades coletivas sem nenhuma restrição. Nesta quarta-feira, no estádio Pedro Basso, formou dupla com Leandro Castán, também recuperado de lesão na panturrilha. Os dois, porém, não enfrentarão o Grêmio, neste sábado, em Porto Alegre, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro, até porque Castán está suspenso.

Sem os dois, os titulares são o colombiano Henríquez e Ricardo, que vê a dupla como uma referência na posição. "É uma zaga de muita qualidade. O Breno jogou no Bayern de Munique, foi revelação do Campeonato Brasileiro. O Castán foi campeão da Libertadores, jogou na Roma. São dois currículos ótimos, muito bons e que estão aqui para ajudar e jogar. Foi muito bom ver o Breno treinar depois de quase um ano. É um cara que trabalha muito e fala sempre que só de treinar é muito bom. Fico muito feliz por ele. Espero que ele consiga dar sequência, não sinta mais nada e possa jogar esse ano", disse.

Se teve uma boa notícia na defesa, Luxemburgo não ficou feliz com relação ao ataque. Rossi já havia sentido desconforto na panturrilha direita no treinamento da última segunda-feira e ficou no hotel mais uma vez fazendo fisioterapia. Já Marrony trabalhou separado do grupo, pois ainda se recupera de dores no púbis.

O time titular do Vasco no treino desta quarta-feira foi Fernando Miguel; Yago Pikachu, Henríquez, Ricardo e Danilo Barcelos; Richard, Marcos Júnior e Raul; Talles Magno, Valdívia e Marquinho. A equipe reserva tinha: Sidão; Cáceres, Breno, Leandro Castán e Henrique; Werley, Lucas Mineiro e Fellipe Bastos; Bruno César, Tiago Reis e Yan Sasse.