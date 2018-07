Recuperado, Cabaye é relacionado no PSG para pegar o Chelsea

O volante Cabaye poderá ser um importante reforço para o Paris Saint-Germain no duelo diante do Chelsea, nesta quarta-feira, em Londres, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Recuperado de contusão, o jogador foi relacionado pelo técnico Laurent Blanc para o duelo.

Cabaye está afastado dos gramados desde o dia 14 de fevereiro, quando sentiu uma lesão muscular na virilha no empate por 2 a 2 diante do Caen, pelo Campeonato Francês. Por isso, foi desfalque na primeira partida contra o Chelsea, no empate por 1 a 1 em Paris. Resta saber se ele entrará como titular nesta quarta, uma vez que está sem ritmo após quase um mês afastado.

Mas se Cabaye pode ser o reforço, o PSG seguirá com desfalques para pegar o Chelsea. O principal deles é o brasileiro Lucas, que se recupera de uma lesão na coxa. O lateral-direito Aurier, também com problemas musculares, está fora do time francês para o confronto.