Recuperado, Camilo é confirmado entre os titulares do Botafogo

Camilo era dúvida em razão de dores musculares na coxa. Por causa do desconforto, o meia precisou ser substituído no intervalo da partida contra o América-MG, no sábado passado, em Belo Horizonte. Ao longo da semana, ele virou dúvida, mas conseguiu treinar na quinta e, nesta sexta, teve confirmada sua presença na partida do fim de semana.

Já no ataque o mistério criado pelo técnico Jair Ventura prossegue. Sassá treinou com bola nesta sexta, em mais um passo importante em seu retorno, após problemas físicos. Mesmo assim, há dúvida entre Rodrigo Pimpão e Canales para formar dupla com Neilton no setor ofensivo.

Com esta dúvida, o Botafogo deve encarar o Corinthians às 16h30 deste sábado escalado com Sidão; Alemão, Carli, Emerson, Victor Luís; Lindoso, Bruno Silva, Diogo Barbosa e Camilo; Neilton e Canales (Rodrigo Pimpão).