Recuperado, Carleto já treina com bola no São Paulo

SÃO PAULO - O ano começou muito bem para o lateral-esquerdo do São Paulo, Thiago Carleto. Logo no primeiro dia da pré-temporada do elenco, o jogador, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito, trabalho com bola pela primeira vez desde a grave lesão que sofreu em junho, quando rompeu os ligamentos anterior e posterior do joelho direito.

"Mais uma vez me senti bem, porque mesmo nas férias continuei com os treinamentos. Estou livre das dores e mais forte. Claro, preciso esperar o tempo necessário para treinar com os meus companheiros, mas estou muito feliz e animado", afirmou o jogador.

Carleto que se lesionou no empate sem gols contra o Atlético-MG, no Independência, no dia 2 de junho do ano passado. Nesta segunda, ele correu com bola em volta do gramado pela primeira vez. De acordo com o São Paulo, ele não sentiu nenhuma limitação ou incômodo.

Quando voltar a ficar à disposição de Muricy Ramalho, Carleto deverá disputar posição com Reinaldo, que foi contratado exatamente quando o titular se machucou. Clemente Rodríguez, que veio do Boca, não agradou e não deve ficar no clube para 2014.