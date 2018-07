Recuperado, Carli reforça time misto do Botafogo na Copa do Brasil O zagueiro Joel Carli será uma das atrações do Botafogo na partida desta quarta-feira com o Bragantino, no interior paulista, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogador argentino não atua pelo time carioca desde 22 de maio, em razão de uma lesão muscular, e agora retorna para a equipe que o contratou no início do ano junto ao Quilmes e com a qual garante já estar completamente identificado.