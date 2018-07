Recuperado, Carvajal deve reforçar Real Madrid no Espanhol

Depois de desfalcar o Real Madrid na estreia na Liga dos Campeões, o defensor Dani Carvajal voltou a treinar com os companheiros nesta quarta-feira e mostrou estar em condições de reforçar a equipe na próxima rodada do Campeonato Espanhol. O time madrilenho vai enfrentar o La Coruña no sábado.

O lateral Carvajal sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda em sua estreia na seleção da Espanha na derrota para a França, em amistoso disputado no dia 4. Por causa do problema físico, ele não pôde entrar em campo na estreia da equipe espanhola nas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, contra a Macedônia.

De volta ao Real Madrid, ele perdeu também o clássico com o Atlético de Madrid, do qual o Real saiu derrotado, em rodada do Espanhol. Com sua recuperação, o técnico Carlo Ancelotti espera escalá-lo no duelo do fim de semana, quando o time tentará buscar a reabilitação, no embalo da goleada de 5 a 1 sobre o Basel, na terça, pela Liga dos Campeões.