Recuperado, Cássio confirma retorno ao gol corintiano

SÃO PAULO - Fora de combate desde a final do Mundial de Clubes da Fifa, o goleiro Cássio confirmou nesta terça-feira que voltará ao gol do Corinthians no clássico com o Palmeiras, domingo, no Pacaembu. O duelo válido pelo Campeonato Paulista vai servir para dar ritmo de jogo ao jogador, visando a estreia da equipe na Copa Libertadores, na próxima semana.

"Eu estava com problema no ombro, mas consegui solucionar. Agora é conseguir ter ritmo, e voltar no clássico é bom, porque vai vir bola (no gol), estou muito feliz com minha recuperação", afirmou o goleiro. "Geralmente no clássico vem mais bola do que contra times menores, é bom porque tenho estar mais focado, é em jogo difícil".

Sem entrar em campo neste ano, Cássio diz estar recuperado da contusão no ombro esquerdo, mas confessou que ainda sente dores no local. "Dor todo mundo tem, 100% é difícil, sem dorzinha nenhum, mas vou ter que fazer reforço o ano todo, treinando em dois períodos. Terei que conviver com isso, mas posso fazer todos os movimentos, não tenho restrição. Estou liberado para todos os tipos de movimento".

O goleiro destacou a importância do clássico e pregou cuidado apesar das dificuldades enfrentadas pelo Palmeiras neste início de ano - o time negociou Barcos e perdeu Maikon Leite por lesão. "Em clássico, às vezes um time que está em baixa, ressurge. No ano que o Inter foi campeão da Libertadores, Mundial, tinha um time bom, e perdeu o Gauchão. Clássico tem que ter atenção total".