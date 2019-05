Recuperado, Castán treina com grupo e aumenta chance de reforçar Vasco no domingo

O elenco do Vasco trabalhou em dois períodos nesta quarta-feira e a principal novidade do dia no clube foi a presença do zagueiro Leandro Castán treinando com o grupo de jogadores comandado por Vanderlei Luxemburgo. Recuperado de um lesão na coxa esquerda, o defensor assim aumentou as suas chances de retornar ao time na partida do próximo domingo, contra o Avaí, às 19 horas, em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Castán está afastado da equipe vascaína desde a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, em 24 de abril, quando foi substituído logo aos 11 minutos do primeiro tempo do duelo no qual a sua equipe acabou sendo eliminada da competição nacional.

Na última terça-feira, em entrevista coletiva, o capitão vascaíno reconheceu que ainda não sabe se poderá retornar ao time contra o Avaí, pois ainda luta para readquirir a melhor condição física após se recuperar de lesão.

"Fiquei duas semanas somente na academia e só nesta semana iniciei minha transição no campo. Fico muito chateado em ter perdido esse começo de campeonato. Junto com a equipe médica, nós escolhemos ir até o fim do Carioca e da Copa do Brasil para depois recuperar bem e estar inteiro para o Brasileiro. Mas, infelizmente, as coisas não saíram da forma que esperávamos nesse começo. Espero estar pronto o mais rapidamente possível e ajudar meus companheiros em campo. Não sei se será agora contra o Avaí, mas farei de tudo para ser", disse o jogador.

A partida contra o Avaí vai marcar a estreia de Luxemburgo à frente do Vasco, que no último domingo, ainda sem contar com o treinador na beira do campo, foi derrotado por 3 a 0 pelo Santos, no Pacaembu. Com o resultado, a equipe vascaína terminou a quarta rodada do Brasileirão na lanterna da tabela, com apenas um ponto.

Se por um lado Castán voltou a treinar com o grupo de jogadores nesta quarta-feira, por outro o seu companheiro de zaga Werley realizou uma atividade separada do elenco. O atleta ficou fora dos dois jogos anteriores do Vasco e na semana passada reclamou de um desconforto muscular na panturrilha. Ele atuou pela última vez no dia 1º de maio, quando a sua equipe foi derrotada por 2 a 1 pelo Atlético-MG, em São Januário.