Recuperado, Chávez treina e não deve ser problema para o São Paulo

Depois de dar um susto no treino do São Paulo da última terça-feira, o atacante Chávez trabalhou normalmente nesta quarta e deverá estar em campo no fim de semana. O atacante é uma das esperanças do técnico Ricardo Gomes para o confronto diante do Flamengo no sábado, no Morumbi, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na terça, Chávez participava da atividade no CT da Barra Funda quando sentiu dores na panturrilha e precisou deixar o campo mais cedo. Havia a expectativa para sua presença nesta quarta, mas ele trabalhou normalmente e se mostrou pronto para reforçar o São Paulo.

Ter força máxima será importante para um confronto que promete ser bastante difícil para o time paulista. Enquanto briga para se distanciar da zona de rebaixamento e é somente o 12.º colocado na tabela, o São Paulo terá pela frente o embalado Flamengo, segundo lugar a um ponto do líder Palmeiras - 54 a 53.

"Estamos próximos da zona, a diferença é pequena e todos estão cientes da situação. É difícil e precisamos vencer para afastar esse fantasma logo. Não tem jogo fácil, independentemente da posição na tabela. Tivemos mais dificuldades contra times em situação ruim no Morumbi, que se fecham muito", comentou Hudson. "O Flamengo sai para propor o jogo e aí podemos ter mais espaço para fluir nosso estilo."

Para fazer a diferença no fim de semana, o volante pediu a presença maciça da torcida. "Eu friso muito que no momento difícil do começo do ano a torcida abraçou a gente e empurrou para caramba na Libertadores, lotando e batendo recordes de público. O momento não é diferente, precisamos deles. Ter a força da torcida nos deixa mais animados, nos dá mais confiança."