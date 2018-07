Recuperado, Cláudio Caçapa volta ao time do Cruzeiro O Cruzeiro terá um reforço importante para o clássico contra o Atlético-MG, domingo, em Uberlândia. O zagueiro Cláudio Caçapa treinou normalmente nesta quarta-feira e mostrou estar recuperado das dores no joelho direito, que o impediram de enfrentar o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão.