Recuperado, Cleiton Xavier pode voltar ao Palmeiras em clássico

Recuperado de um edema na coxa direita, o meia Cleiton Xavier pode, finalmente, conseguir ter uma sequência de partidas com a camisa do Palmeiras. Ele passa por recondicionamento físico e a previsão é que tenha condições de atuar no domingo que vem, no clássico com o Corinthians, no Itaquerão. Para o confronto com o Goiás, neste domingo, ele está descartado, e tem remotas possibilidades de encarar o ASA, quarta-feira, pela Copa do Brasil.

O meia chegou no início de fevereiro, mas ainda não conseguiu fazer muita coisa. Foram apenas quatro jogos e em nenhum atuou 90 minutos. Ele jogou as partidas de mata-mata do Campeonato Paulista e no segundo jogo da final, entrou no segundo tempo da partida e desde então está longe dos gramados.

Nos últimos dias, tem participado do aquecimento com os demais atletas, mas na hora do início das atividades, vai para a academia ou quadra de areia que tem ao lado dos gramados do CT, onde os atleta fazem trabalho muscular.

Muitos torcedores projetavam ver Cleiton Xavier e Valdivia juntos, mas isso, se acontecer, demorará. Eles chegaram a atuar juntos cerca de 25 minutos, somando o tempo que estiveram em campo ao mesmo tempo contra o Corinthians e Botafogo, de Ribeirão Preto, pelo Paulista. O chileno deve fazer diante do Corinthians, no domingo que vem, o último jogo antes de se apresentar para a sua seleção que disputará a Copa América e pode até não defender mais o Palmeiras, já que o acerto para sua renovação parece bem distante de acontecer.

Cleiton Xavier tem contrato com o Palmeiras até fevereiro de 2018 e foi uma das contratações mais festejadas pela torcida no início do ano. Com problema na documentação, ele não teve condições de ser inscrito na primeira fase do Campeonato Paulista.