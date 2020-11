Recuperado da covid-19, Immobile marca e lidera vitória da Lazio sobre o lanterna

Recuperado do coronavírus, Ciro Immobile voltou a jogar neste sábado e a fazer seus gols. Neste sábado, o artilheiro anotou o seu, liderando a Lazio no triunfo sobre o lanterna Crotone por 2 a 0, fora de casa, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Italiano.

O argentino Joaquín Correa marcou o segundo da Lazio, que chegou aos 14 pontos, colado na zona de classificação à próxima Liga dos Campeões da Europa e a três do líder Milan, que só vai jogar nesta rodada no domingo, quando visitará o Napoli. Já o Crotone permaneceu na última posição com apenas dois pontos somados nas oito partidas iniciais.

O jogo corria o risco de ser adiado após um chuva torrencial, com relâmpagos, e inundações em Crotone. Mas acabou acontecendo, apesar de a bola mal rolar e de a água espirrar no campo alagado enquanto os jogadores corriam ou tocavam a bola.

Foi a primeira partida de Immobile em quase três semanas, pois ele estava afastado em função da covid-19, o que também o manteve fora das três partidas da seleção da Itália na Data Fifa de novembro.

Immobile havia marcado nas três partidas anteriores ao seu afastamento e abriu o placar aos 21 minutos com um peixinho na sequência de um excelente cruzamento de Marco Parolo. Correa dobrou a vantagem de Lazio aos 13 minutos da etapa final, após driblar Pedro Pereira, finalizando quase sem ângulo.

A partida contou com a participação de três brasileiros: Lucas Leiva, que foi titular, e Andreas Pereira, que entrou em campo durante o segundo tempo pela Lazio, e Júnior Messias, que começou jogando pelo Crotone.