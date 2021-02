Recuperado da covid-19, Jorge Jesus volta ao Benfica e diz: 'Vocês não têm noção do que é sofrer'

Após um período afastado do comando do Benfica por causa da covid-19, o técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo, voltou ao banco nesta segunda-feira, quando o time superou o Famalicão por 2 a 0, pelo Campeonato Português.

Na entrevista coletiva, o treinador de 66 anos falou sobre o afastamento. "Fiz uns 200, 300 testes, sempre dei negativo. Nunca positivo. Mas comecei a ficar doente. É um caso raro, como aliás sou raro em tudo. Quando descobriram, já estava com falta de ar. Não conseguia falar. Vocês não têm noção do que é sofrer", afirmou Jorge Jesus.

O treinador apontou o coronavírus como principal culpado pelo momento de instabilidade do Benfica. A equipe, que registrou diversos casos da doença, perdeu para o Sporting e empatou com o Vitória de Guimarães até vencer o Famalicão com gols de Darwin e Otamendi.

"O que aconteceu ao Benfica não tem nada a ver com técnica e tática. O Benfica foi contaminado durante 2 meses por uma doença que tirou força mental, união, fomos pagando a fatura", afirmou.

Além de Jorge Jesus, o Benfica teve o retorno do atacante Everton Cebolinha, que também ficou afastado da equipe por causa da covid-19.