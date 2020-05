Recuperado da covid-19, Renan Lodi volta aos treinos no Atlético de Madrid

Recuperado da covid-19, o lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi voltou aos treinos nesta sexta-feira no Atlético de Madrid. O jogador, já convocado para a seleção brasileira, disse estar "bem" e "feliz" depois que seu último exame deu negativo para o novo coronavírus.

"Estou muito feliz de fazer meu primeiro treino e de ver meus companheiros. Me sinto bem e estou 100%. Muito feliz de ver todo mundo aqui", declarou o brasileiro. "Foi um pouco difícil ficar em casa por dois meses, um tempo muito longo, mas agora estou bem, 100% e voltando aos treinamentos."

O Atlético retornou aos treinos, em meio à flexibilização da quarentena na Espanha, no sábado passado. Mas Lodi não pôde retomar as atividades porque apresentara teste positivo para a covid-19 no início do mês, mesmo sem apresentar sintomas. O jogador, ex-Athletico Paranaense, só foi liberado para voltar aos treinos após teste negativo realizado nos últimos dias.

Apesar da retomada dos trabalhos, os jogadores e a comissão técnica do Atlético precisaram respeitar algumas novas normas, em razão do risco de contaminação. Os treinos vêm contando com distanciamento social e medição de temperatura dos atletas, por exemplo.

Lodi disse ser compreensível as novas medidas, em benefício "da saúde de todos". "Com o passar do tempo, vamos voltando à normalidade."