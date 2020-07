Recuperado da covid-19, técnico é liberado para voltar aos treinos na Chapecoense

Visando o duelo contra o Avaí, pelas quartas de final do Campeonato Catarinense, a Chapecoense recebeu nesta segunda-feira um reforço para seguir com o planejamento ao longo da semana. O técnico Umberto Louzer testou negativo, no último exame para covid-19, realizado pelo clube, e foi liberado para seguir com os treinamentos, assim como o auxiliar Felipe Endres.

"Na tarde desta segunda-feira, a Chapecoense recebeu o resultado dos testes realizados na última sexta-feira, em membros da comissão técnica e staff. Os seguintes profissionais já receberam o resultado do RT-PCR negativo, IgG (imunidade) positivo e estão liberados para retornar aos treinamentos: Umberto Louzer (treinador) e Felipe Endres (auxiliar técnico)", disse em nota.

Entre os clubes catarinenses, a Chapecoense foi quem apresentou o maior número de casos de Covid-19. No total, foram 26 pessoas, contando jogadores, comissão técnica, diretoria e funcionários. A equipe já realizou sete baterias de testes, sendo que 16 pessoas deram positivo na última testagem.

O técnico Umberto Louzer era um deles, mas acabou liberado. O caso mais preocupante havia sido do atacante Roberto, que chegou a ser hospitalizado, mas recebeu alta na última quarta-feira.

A Chapecoense volta a campo no dia 29 de julho, às 21h30, para enfrentar o Avaí, na Ressacada. No jogo de ida das quartas de final, venceu por 2 a 0, na Arena Condá.