Recuperado da covid-19, Ibrahimovic reforça o Milan no clássico com a Inter

Recuperado da covid-19, Zlatan Ibrahimovic vai reforçar o Milan no clássico de sábado contra Internazionale, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Italiano. O atacante vai tentar quebrar um jejum de sua equipe, que não vence o dérbi desde 2016.

Testado positivo em 24 de setembro, o jogador chegou a brincar com a situação. "Covid teve a coragem de me desafiar. Péssima ideia", disse o sueco, que, ao lado do brasileiro Léo Duarte, foram os únicos casos da equipe de Milão com a doença.

Christian Vieri, ex-jogador do Milan e da Inter, prevê Ibrahimovic mais forte. "Ele terá quebrado a esteira todos os dias", disse o maior artilheiro italiano em copas do mundo, juntamente com Paolo Rossi e Roberto Baggio, com nove gols marcados. "Ele é muito forte mentalmente e vai jogar o dérbi com um cigarro na boca, acredite em mim", brincou o ex-jogador, referindo-se ao estilo polêmico do sueco.

Ibrahimovic chegou no Milan em janeiro e ajudou a equipe na temporada passada com 10 gols em 18 jogos pelo Campeonato Italiano. O time milanês terminou em sexto e o atacante brincou, ao dizer que se tivesse chegado mais cedo os rossoneri teriam vencido o campeonato. Ele marcou três gols nas duas partidas que disputou nesta temporada.

O Milan lidera a atual temporada com 100% de aproveitamento após três rodadas disputadas, mesma pontuação da Atalanta. A Inter soma sete e está junto de Sassuolo e Juventus.