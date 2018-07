Recuperado, Dagoberto volta a treinar no Cruzeiro

"Foi bom, muito produtivo o período de recuperação e agora essa progressão vem acontecendo de uma maneira muito natural. O pessoal (da fisiologia e da preparação física) está passando os trabalhos e estou conseguindo fazê-los de uma forma até tranquila, então, creio que em pouco tempo já estarei jogando novamente", disse o atacante.

Dagoberto havia se machucado no empate com o Internacional, no dia 8 de junho, antes da interrupção do Campeonato Brasileiro em razão da Copa das Confederações. Quando voltar ao time, assim que recuperar a parte física, o atacante verá o Cruzeiro em boa situação no campeonato. A equipe divide a liderança do Brasileirão com o Botafogo.

"Fico feliz, porque o Cruzeiro vem mostrando um futebol de resultados, a grande verdade é essa. O importante são os resultados e eles estão acontecendo de uma maneira bastante positiva. Estão todos de parabéns e que possamos continuar nessa toada até o fim da temporada", projetou o atacante.