Recuperado, Dagoberto volta a treinar no São Paulo

O atacante Dagoberto foi a principal novidade do treinamento desta quarta-feira do São Paulo no CT da Barra Funda. O jogador não havia participado da atividade da terça-feira, comandada pelo técnico Paulo César Carpegiani no CT de Cotia. Gripado, ele ficou no Reffis.

Com o retorno de Dagoberto aos treinos, Carpegiani poderá escalar o quarteto ofensivo na partida entre Ceará e São Paulo, domingo, em Fortaleza, com o atacante e Lucas, Fernandinho e Ricardo Oliveira. Em boa fase, Dagoberto é o artilheiro da equipe na temporada, com 15 gols, e marcou dois na vitória por 4 a 3 sobre o Santos, no último domingo.

Dagoberto treinou finalizações com uma parte do elenco do São Paulo, enquanto os jogadores considerados reservas participaram um jogo-treino contra o São Bernardo, no CT da Barra Funda. Também recuperado de uma gripe, o meia Sérgio Mota voltou a treinar e participou do trabalho com os suplentes.