Recuperado, D'Alessandro participa de coletivo no Inter

O jogador argentino treinou entre os suplentes da equipe reserva, esta última que será utilizada no jogo de domingo, tendo em vista o fato de que o time considerado titular será poupado visando o confronto da próxima quinta-feira, contra o Once Caldas, no Beira-Rio, pela fase preliminar das Copa Libertadores da América.

Por causa da lesão sofrida na última terça, D''Alessandro ficou fora da estreia do Inter neste Campeonato Gaúcho, na última quarta-feira, quando a equipe colorada venceu o Novo Hamburgo por 1 a 0, na casa do rival, em jogo antecipado da quarta rodada por causa da participação do time comandado por Dorival Júnior no estágio atual da Libertadores.

O meio-campista treinou em uma equipe formada em sua grande maioria por jogadores do time sub-23 do Inter, que foi escalada com Renan; Jackson, Alan, Romário e Lima; Márcio, Fred, Bruno Smith, Sasha e D''Alessandro; Dellatorre. Já o time reserva "principal" contou com Muriel; Cláudio Winck, Bolívar, Dalton e Fabrício; Elton, Sandro Silva e Zé Mário; Marcos Aurélio, Jô e Gilberto.

Entre os escalados nesta última equipe, o lateral-direito Cláudio Winck, promovido da equipe de juniores, e o atacante recém-contratado Marcos Aurélio, recém-contratado junto ao Coritiba, foram as principais novidades.