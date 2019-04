Recuperado, Danilo Avelar espera por 1º título no Corinthians e renovação

O lateral-esquerdo Danilo Avelar está recuperado das dores no joelho esquerdo e reforçará o Corinthians na decisão do Campeonato Paulista com o São Paulo, domingo, às 16h, em Itaquera. Vice-artilheiro da equipe na temporada com quatro gols, atrás apenas de Gustagol, que tem nove, o jogador ficou de fora das duas últimas partidas.

"Temi, roí o osso o campeonato inteiro e na hora do filé mignon iria ficar de fora? Todo mundo quer jogar a final. Fiquei chateado (por ficar de fora do primeiro jogo), mas não somos máquinas, somos humanos. Mas é passado, consegui estar bem e espero corresponder em campo", afirmou.

Depois de uma temporada ruim em 2018, Avelar foi bastante questionado pelos torcedores corintianos. Mas a volta de Fábio Carille deu sobrevida ao jogador no clube - o treinador havia sido o responsável por sua contratação na temporada passada. Neste ano, o lateral fez gols importantes, como no clássico com o Palmeiras e na primeira fase contra o São Paulo, e retomou a posição de titular.

"Se as coisas pessoais mudaram, não foi sozinho. A comissão me deu total condição para melhorar, o mérito não é só para mim, mas para meus companheiros e estafe. Estou muito feliz, se isso acontecer, de ter o primeiro título e a confirmação da compra, serão dois objetivos que tracei: vir para o Corinthians e permanecer no Corinthians", disse.

Avelar tem contrato com o clube até o fim de julho. A diretoria, no entanto, já está tentando a sua contratação junto ao Torino. O time italiano pediu R$ 6 milhões pelo jogador e o Corinthians tenta a negociação.

Para o clássico de domingo, Carille não dei pistas da escalação. O setor defensivo está definido. As dúvidas estão no ataque. A tendência é que o Corinthians entre em campo com: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro e Jadson (Sornoza); Vagner Love (Richard), Gustagol e Clayson.