Recuperado das dores, Raul é opção de Luxemburgo para jogo com Ceará

O time do Vasco desembarcou nesta quinta-feira à tarde, em Fortaleza, onde enfrenta, no sábado, o Ceará, às 17 horas, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade foi a presença do volante Raul, que sofreu com dores musculares, que o tiraram dos três últimos jogos. Recuperado, caso tenha bom desempenho nos treinos, o jogador pode até atuar como titular.

Já o colombiano Oswaldo Henríquez está fora da partida e nem viajou com o elenco cruzmaltino. O zagueiro apresentou boa evolução, mas o tornozelo esquerdo ainda está muito inchado, o que obriga o atleta a manter tratamento intensivo. Novos exames serão realizados no início da próxima semana.

Sem poder contar com Werley, que sofre com dores na panturrilha, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem como opção para a zaga Miranda e Ricardo.

O elenco do Vasco treina ainda nesta quinta-feira à noite, no CT do Fortaleza, sob orientação de Luxemburgo, em atividade fechada para a imprensa. O Vasco é o 11º colocado, com 37 pontos. Em caso de mais um triunfo, a equipe se aproxima da disputa por uma vaga na Copa Libertadores.

O Vasco não perde há quatro rodadas e soma três vitórias consecutivas (Fortaleza, Botafogo e Internacional). A última derrota do time de São Januário foi em 5 de outubro, diante do Santos.