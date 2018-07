Recuperado, Dátolo treina entre os titulares do Atlético-MG O meia Dátolo deve voltar ao time titular do Atlético Mineiro na partida desta quinta-feira, contra o Independiente Santa Fe, pela Copa Libertadores. O argentino, recuperado de lesão, treinou na equipe principal nesta terça-feira e tem boas chances de começar jogando no Independência.