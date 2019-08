Recuperado, David Braz treina e vira opção no Grêmio para jogo de sábado

Com o foco dividido entre Brasileirão e Copa Libertadores, o Grêmio retornou aos treinos nesta quinta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, pensando no duelo contra o Athletico-PR, sábado, na Arena, pela 16ª rodada da competição nacional. E, para este confronto, o técnico Renato Gaúcho deve contar com o zagueiro David Braz na formação reserva que deve mandar a campo.

Braz foi poupado no treino de quarta, por conta de uma dor de ouvido, mas trabalhou normalmente nesta tarde, dando sinais de boas condições para o duelo do fim de semana. Se treinar novamente sem problemas na sexta, ele deve formar a dupla de zaga com Paulo Miranda no sábado.

Para a lateral-esquerda, Bruno Cortez já foi descartado para o fim de semana por conta de lesão. Para o seu lugar, Renato Gaúcho ainda não definiu o seu substituto. Juninho Capixaba e o volante Darlan (improvisado) são as opções, ainda que o primeiro possa ser preservado no Brasileirão para o duelo da Libertadores.

Renato Gaúcho já garantiu que deve mandar a campo no fim de semana uma formação reserva porque está preocupado com a Libertadores. O time gremista vai enfrentar novamente o Palmeiras, na próxima terça, pelas quartas de final. No jogo de ida, em Porto Alegre, o time paulista venceu por 1 a 0.

Nesta quinta, o treinador não esboçou uma formação titular para o jogo de sábado. Mas uma possível escalação poderá ter: Julio César; Galhardo, David Braz, Paulo Miranda e Juninho Capixaba (Darlan); Rômulo, Thaciano, Luciano, Luan e Pepê; Diego Tardelli.

A delegação gremista volta aos trabalhos na manhã desta sexta-feira, a partir das 9h30. Será a última atividade de preparação para o jogo com o Athletico.