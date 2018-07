Recuperado de câncer, meia faz primeiro treino no Atlético de Madrid

A preparação do elenco do Atlético de Madrid para jogo da Liga dos Campeões teve uma grande novidade nesta segunda-feira. Recuperado após fazer cirurgia para a retirada de um câncer em um dos ventrículos (câmara do coração que bombeia o sangue), Ángel Correa treinou pela primeira vez com o plantel do time espanhol para a partida contra o Olympiacos, que ocorre na próxima quarta-feira pelo Grupo A.

Após ter sua venda acertada do San Lorenzo para o Atlético de Madrid no meio deste ano, Correa teve o tumor diagnosticado. Isso foi em maio, quando desembarcou na Europa para a realização de exames médicos. O jogador fez a operação em Nova York sob os cuidados do departamento médico do time espanhol, e desde então recupera-se na capital Madri. Correa não fazia exercícios desde agosto.

Após a descoberta da doença, Atlético de Madrid e San Lorenzo optaram por suspender a transferência do jogador. Se tudo correr bem, o meia de 19 anos, visto como um dos atletas mais promissores da Argentina dos últimos anos, deve assinar contrato com os espanhóis já na próxima janela de transferência, que será aberta a partir de dia 1º de janeiro.