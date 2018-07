Recuperado, Joel volta a trabalhar no CT Rei Pelé

Recuperado de caxumba, doença que o deixou afastado de qualquer atividade física do Santos na semana passada, o atacante Joel voltou a trabalhar no CT Rei Pelé nesta segunda-feira. O camaronês, porém, realizou apenas um trabalho na academia e ainda não foi a campo.

Entretanto, como o próximo duelo do Santos será apenas no próximo domingo, contra o Coritiba, às 11 horas, na Vila Belmiro, o jogador tem grande chance de estar em campo no confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Por causa da caxumba que o acometeu, ele ficou fora da equipe que foi derrotada por 1 a 0 pelo Atlético-MG, no último sábado, em Belo Horizonte, na estreia da equipe santista.

Já o meia Lucas Lima e o atacante Ricardo Oliveira, que se recuperam respectivamente de uma entorse no tornozelo direito e de dores no joelho direito, foram outros dois que não foram ao gramado do CT Rei Pelé nesta segunda.

Este foi apenas o primeiro dia de uma semana cheia de treinos que servirá, principalmente, para Dorival Júnior encontrar a formação titular ideal para o Santos, que já se prepara para perder Lucas Lima, Ricardo Oliveira e o atacante Gabriel para a seleção brasileira.

Os três foram convocados para defender o Brasil na Copa América, que será no próximo mês, nos Estados Unidos, sendo que no período de preparação para a competição o Brasil fará amistoso contra o Panamá, em Denver, já no próximo dia 29. Ou seja, o duelo diante do Coritiba seria uma "despedida" do trio antes da apresentação ao grupo da seleção comandada por Dunga.