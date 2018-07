Recuperado de cirurgia, Victor volta a treinar com bola no Atlético-MG

Victor foi ao gramado da Cidade do Galo e participou de uma atividade com o preparador Chiquinho, que testou os reflexos e a explosão do goleiro. No último dia 16 de março, o jogador foi submetido a uma artroscopia no joelho direito após romper o menisco justamente em um treinamento do Atlético-MG.

Ainda não está certo quando Victor poderá voltar a atuar, mas seu retorno é visto como fundamental para o Atlético-MG na segunda fase da Libertadores. Até porque seu reserva imediato, Giovanni, também se contundiu e está afastado. O terceiro goleiro Uilson tem atuado, mas foi alvo de críticas por algumas falhas e deve dar lugar ao experiente Lauro, recentemente contratado nesta situação emergencial.

Victor não foi o único que deu mostras de estar próximo do retorno após se recuperar de lesão. O atacante Carlos voltou a treinar com seus companheiros nesta manhã de sábado depois de um longo período afastado por conta de uma contusão no tornozelo direito sofrida ainda na pré-temporada e que o obrigou a passar por cirurgia no fim de janeiro.