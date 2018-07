Recuperado de cirurgia, Allione torce por sequência no Palmeiras

O meia argentino Allione, do Palmeiras, está recuperado de cirurgia no joelho esquerdo realizada em abril e por já estar liberado para atuar com o time, torce para ganhar oportunidades de ser titular no próximo fim de semana. O jogador entrou no decorrer de partidas em três ocasiões depois de passar pela operação e agora sonha em ter mais sequência nos compromissos seguintes do time no Campeonato Brasileiro.

"Estou me dedicando demais todos os dias para provar que posso jogar e ajudar o Palmeiras no Brasileiro e na Copa do Brasil. Fiquei muito tempo fora e já tive a oportunidade de entrar em três partidas. Isso é bom para recuperar o ritmo e pegar mais confiança", comentou o argentino. O próximo jogo do Palmeiras é no domingo, em Brasília, contra o Fluminense.

O autor de cinco gols no ano ficou três meses parado e perdeu o primeiro turno do Brasileiro enquanto se recuperava da cirugia. "Me preparei durante as férias e comecei bem o ano, mas, infelizmente, tive alguns problemas de lesão e precisei parar para tratar. Isso me prejudicou bastante", afirmou. Allione pode atuar somente três vezes pela competição. O técnico Cuca pensa em dar mais oportunidades para o argentino gradativamente, até a recuperação completa do meia.

Antes de se lesionar o argentino chegou a ser escalado com regularidade como titular. O retorno aos treinos e a participação nos jogos, mesmo como reserva, anima o jogador a conquistar espaço. "Respeito todos os meus companheiros e sei que todo mundo tem condições de jogar, mas farei de tudo para entrar em campo e ajudar o time a conquistar mais uma vitória", disse.