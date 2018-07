Recuperado de cirurgia, Gum faz primeiro treino do ano no Fluminense

O zagueiro Gum fez nesta segunda-feira seu primeiro treino do ano no Fluminense. O jogador foi operado para tratar uma apendicite na véspera do Natal e, devido à recuperação, não pôde participar da pré-temporada do clube. Seu retorno ao time ainda não está definido, mas é provável que ocorra somente em março.

Nesta segunda, Gum fez apenas exercícios leves, que foram suficientes para deixar o zagueiro animado. "É um prazer e uma alegria enorme poder voltar a trabalhar. O momento de maior dificuldade já passou e agora dependo do meu esforço", afirmou. "Sei que a torcida tricolor, o pessoal aqui do clube e os meus companheiros estão torcendo por mim, pelo meu retorno. Espero voltar logo para ajudar o Fluminense, fortalecer o grupo. Enfim, tornar o time ainda mais forte", declarou o zagueiro.

Liberado pelos médicos, Gum precisa recuperar o condicionamento físico. "Estou com saudade de jogar, claro. Estou há um tempo fora, não podia nem treinar. Agora vou correr atrás para estar à disposição do Cristóvão e do grupo", finalizou.