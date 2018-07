Recuperado de cirurgia, Kaká volta a correr no gramado

Esta nova fase da recuperação do atleta visa testar a estabilidade do joelho operado, além de retomar o fortalecimento muscular e a velocidade. Trata-se da última etapa antes da reintegração do jogador ao grupo nos treinamentos. Kaká deverá voltar ao time no início de 2011.

A atividade desta sexta foi aprovada pelos preparadores físicos do clube. "Só tivemos boas notícias. O jogador não apresentou qualquer dor durante os exercícios nos quais realizou giros em campo e testou aumento gradual de velocidade e resistência", declarou o clube, em nota publicada em seu site.

Antes de voltar a correr nos gramados, o meia passou por tratamento fisioterápico no joelho, na primeira fase de recuperação. As atividades envolviam trabalhos na piscina e na academia do clube. Na semana passada, Kaká esteve no Brasil para realizar exames, visando seu retorno em 2011.