Recuperado de cirurgia no joelho, Wesley volta aos treinos no Palmeiras

O Palmeiras teve nesta quinta-feira o retorno do atacante Wesley aos treinos do time. Afastado desde novembro, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia, o jogador foi a novidade do trabalho na Academia de Futebol. A expectativa agora é para que o atleta fique à disposição do técnico Abel Ferreira para os próximos jogos da equipe.

Wesley, de 21 anos, foi promovido ao time profissional nesta temporada e acumulou 23 jogos, quatro gols e seis assistências. Antes de ter se lesionado, ele vinha atuando como titular do time. O jogador cumpriu todas as etapas de recuperação nas semanas anteriores e nesta quinta participou de todo o treino feito no campo da Academia de Futebol. Participaram da atividade os atletas que não foram titulares na derrota de quarta por 1 a 0 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Quem começou o jogo contra o Coritiba, fora de casa, fez trabalhos regenerativos e não foi a campo. O meia Gabriel Menino sofreu uma entorse no tornozelo direito na partida, passou por exames de imagem e já iniciou o tratamento. Preservado nas últimas duas partidas da equipe, o meia Zé Rafael também foi poupado do trabalho.

A equipe vai enfrentar o São Paulo nesta sexta-feira, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, às 21h30. Horas antes da partida, ainda pela manhã, o técnico Abel Ferreira vai reunir o time para fazer o último trabalho. A tendência é a equipe escalar a força máxima para o clássico.