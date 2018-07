Recuperado de cirurgia, Wagner comemora volta ao Flu Totalmente recuperado da cirurgia a qual foi submetido no fim do mês de maio, o meia Wagner voltou às atividades no Fluminense no domingo, durante a intertemporada por causa do recesso na Copa do Mundo. "Estou muito feliz porque, após a cirurgia, eu me sinto uma nova pessoa e posso seguir meu trabalho 100%", comemorou o jogador, que teve que fazer a intervenção para corrigir um pequeno problema de varize intestinal.