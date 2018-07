Recuperado de contusão, Bill se diz confiante em voltar ao Botafogo Após ficar afastado do Botafogo por três rodadas, em razão de contusão, o atacante Bill volta ao time nesta quarta-feira, no jogo contra o Barra Mansa, em Volta Redonda. Ele não escondeu sua alegria durante o treino esta terça, no Engenhão.