Recuperado de contusão, Bruno Henrique volta aos treinos no Palmeiras

A novidade do treino do Palmeiras desta terça-feira foi o retorno do volante Bruno Henrique. Na reapresentação do elenco depois da derrota para o Red Bull Bragantino, domingo, pelo Campeonato Paulista, o jogador treinou com os companheiros pela primeira vez depois de se recuperar de uma contusão muscular.

Bruno Henrique sentiu um problema no músculo adutor da coxa direita no jogo contra o New York City, dos Estados Unidos, no dia 18 de janeiro, em partida pela Florida Cup. O volante passou por tratamento e teve um período de transição física no Núcleo de Saúde e Performance, na Academia de Futebol.

A atividade contou apenas com os jogadores reservas, aqueles que não atuaram em Bragança Paulista. Os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo na parte interna. O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou um treino técnico em campo reduzido. Na parte final, os jogadores aprimoraram ainda fundamentos, como finalizações e cruzamentos.

Sem jogos no meio desta semana, o Palmeiras treina novamente nesta quarta-feira, em dois períodos. A próxima partida acontece apenas no sábado, diante da Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 19h30, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.