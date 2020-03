Recuperado de contusão, Danilo Avelar volta aos treinos no Corinthians

A novidade do treinamento do Corinthians nesta segunda-feira foi o retorno do zagueiro Danilo Avelar. O jogador, enfim, se recuperou de uma pubalgia e participou do trabalho técnico e tático comandado pelo técnico Tiago Nunes, no CT Joaquim Grava.

Avelar disputou os dois primeiros jogos na temporada, entrou no decorrer das partidas contra New York City e Atlético Nacional, pela Florida Cup, torneio amistoso nos Estados Unidos, em janeiro, e depois reclamou de dores no púbis.

O zagueiro vai ficar à disposição de Tiago Nunes para ser utilizado assim que for inscrito no Paulistão. A expectativa é que o nome do jogador possa entrar no sistema de registro da Federação Paulista de Futebol até sexta-feira e ele já possa reforçar o time contra o Novorizontino, fora de casa, no sábado.

Tiago Nunes sempre destacou ser importante ter um zagueiro canhoto como Avelar. Pedro Henrique e Gil são os titulares neste momento, mas o retorno do ex-lateral pode abrir uma disputa na defesa corintiana.

No trabalho desta segunda-feira, o treinador não deu qualquer pista da equipe que pretende colocar em campo no sábado. Foram realizados treinamentos comportamentais visando confrontos de ataque contra defesa em determinados espaços e situações de jogo.

Se Avelar está de volta, Ramiro continua o trabalho de recuperação do estiramento no ligamento colateral medial no joelho direito. Titular do Corinthians até o jogo diante da Ponte Preta, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o meia deve ficar mais duas semanas afastado da equipe.