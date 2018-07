Recuperado de dores, Centurión volta a treinar no São Paulo

O São Paulo se reapresentou nesta terça-feira no CT da Barra Funda com retornos de jogadores aos treinos. O meia argentino Centurión está livre de dores musculares nas duas coxas e integrou normalmente o trabalho após ser desfalque na vitória do último sábado por 3 a 0 sobre o Joinville, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Outro retorno foi do zagueiro Rafael Toloi, que voltou a correr pelo gramado e tenta se recuperar de lesão no ombro direito.

O técnico Milton Cruz vai comandar treinos em dois períodos nesta terça-feira e na primeira sessão, dividiu o elenco para a realização de duas partidas, disputadas em campo reduzido, seguida de uma atividade de posicionamento. Centurión participou normalmente do trabalho e como é de praxe, foi o único a trabalhar de calça e manga comprida. O argentino passou os dias anteriores na academia em trabalhos de reforço muscular. O meia sentiu dores no músculo adutor das duas coxas.

Enquanto o time treinava, o zagueiro Rafael Toloi correu em volta dos campos do CT da Barra Funda pela primeira vez desde que machucou o ombro na derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, em Campinas, no dia 17 de maio. O defensor só havia feito trabalhos de reforço muscular e iniciou a transição para voltar ao time. Durante a corrida, Toloi teve a companhia do goleiro Denis, que se recupera de cirurgia no ombro direito e deve estar pronto para atuar em agosto.

O elenco teve dois dias de folga depois de bater o Joinville e não tem compromissos durante a semana. A próxima partida do São Paulo será contra o Inter, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. O jogo será no próximo domingo e até lá a diretoria pretende já ter definido quem será o novo treinador da equipe.