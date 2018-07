Recuperado de dores na perna, Hulk volta ao time contra Camarões

Hulk fez todos os movimentos com a perna esquerda no treino desta sexta-feira e nada sentiu. Portanto, o atacante volta ao time contra Camarões, de modo que Felipão não precisará mais se valer de um homem a mais no meio de campo, como apostou em Ramires diante do México, e não funcionou. Naquele jogo, no Castelão, o Brasil melhorou seu setor defensivo, mas sobrecarregou Neymar nas jogadas de ataque. O time patinou.

Com Hulk, Felipão volta ao esquema treinado na Granja Comary desde a chegada da equipe, no fim de maio, com um atacante, que poderá ser Jô caso o treinador confirme seu aborrecimento com o desempenho de Fred, Hulk na direita e Neymar na esquerda, com Oscar se revezando ora de um lado, ora de outro, assim como os outros dois homens de frente. Apenas o centroavante da seleção tem mantido posição na área.