Recuperado de dores no joelho direito, Borja volta aos treinos no Palmeiras

O atacante colombiano Miguel Borja voltou a treinar com bola nesta segunda-feira e está perto de atuar novamente pelo Palmeiras. O jogador passou as últimas semanas em recuperação de dores no joelho direito, problemas que o atrapalham há meses e, inclusive, dificultaram a sua participação na Copa do Mundo da Rússia.

Nos últimos dias, o colombiano treinou no gramado, mas ainda não havia trabalhado com bola. A recuperação dele é um alívio para o Palmeiras, pois na próxima semana o clube tem compromisso pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O primeiro jogo está marcado para quarta-feira, dia 9, contra o Cerro Porteño, no Paraguai. A volta será em São Paulo no dia 30 de agosto.

Borja tem sido preparado para voltar a atuar neste compromisso da Libertadores após ter sofrido com dores durante a Copa do Mundo. Na Rússia, o atacante atuou contra Senegal e ficou fora da partida contra a Inglaterra, pelas oitavas de final, justamente por estar com o problema no joelho. O colombiano antecipou o retorno ao Brasil para adiantar o tratamento.

Os titulares do Palmeiras se representaram depois de bater o Paraná por 3 a 0, no último domingo, e fizeram somente trabalhos regenerativos. Os reservas foram a campo nesta segunda-feira e trabalharam sob o comando do auxiliar técnico Paulo Turra. O técnico Luiz Felipe Scolari se apresentará ao clube nos próximos dias.