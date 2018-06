Recuperado de dores, Piqué é relacionado no Barcelona para jogo de sábado

O técnico Ernesto Valverde terá um importante reforço para escalar o Barcelona diante do Girona, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. O zagueiro Gerard Piqué se recuperou de um problema no joelho, foi relacionado e deve atuar normalmente pelo líder da competição.

Piqué reclamou de dores no joelho após o empate de terça-feira diante do Chelsea, pela Liga dos Campeões. De lá para cá, o zagueiro realizou tratamento, até esta sexta, quando foi ao campo de treinamento, trabalhou ao lado dos colegas e mostrou que o incômodo foi apenas um susto.

A recuperação de Piqué foi comemorada por Valverde, mas não pelo colombiano Yerry Mina. Graças à presença do espanhol na lista de relacionados, o ex-jogador do Palmeiras acabou ficando de fora e não estará nem no banco de reservas na partida deste sábado, assim como Paco Alcácer, André Gomes e Denis Suárez.

Líder do Espanhol, com 62 pontos, o Barcelona terá disponível: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Dembélé, Cillessen, Philippe Coutinho, Paulinho, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, Aleix Vidal, Umtiti e Vermaelen.