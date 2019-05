Recuperado de febre, Felipe Melo volta a treinar com o elenco do Palmeiras

O volante Felipe Melo foi a novidade do treino do Palmeiras na tarde desta quarta-feira na Academia de Futebol. Depois de ser poupado da atividade no dia anterior por estar com febre, o jogador voltou a trabalhar com o grupo e está liberado para participar do clássico do próximo sábado, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Santos.

Felipe Melo foi o destaque da última vitória do time, no domingo, por 2 a 0, sobre o Atlético-MG, no Mineirão. O técnico Luiz Felipe Scolari elogiou a atuação dele e deve novamente apostar no jogador para a partida do próximo sábado. O clássico será um confronto direto pela liderança, já que as duas equipes somaram dez pontos nas quatro primeiras rodadas.

Por outro lado, o treino desta quarta-feira não teve a presença de Gustavo Scarpa. O meia continua em recuperação de problema na perna direita sofrido na semana passada, na vitória pela Copa Libertadores diante do San Lorenzo por 1 a 0. A tendência é o jogador voltar a treinar com o grupo somente na próxima semana.

Com 23 mil ingressos vendidos para o clássico de sábado, o Palmeiras volta a treinar na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol. A partida será no Pacaembu pois o Allianz Parque recebe na mesma noite o show da banda Los Hermanos.