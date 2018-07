Recuperado de fratura, Hernane volta ao Flamengo como titular

RIO - Há cerca de um mês e meio, o atacante Hernane sofreu uma fratura leve na coluna que o tirou dos gramados desde então. Nesse período, o Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca e o técnico Jayme de Almeida foi demitido. Recuperado da contusão, ele volta agora em uma fase nova do time.

Nesta sexta-feira, o técnico Ney Franco, escolhido como substituto de Jayme de Almeida, conduziu um treino coletivo em que Hernane foi escalado entre os titulares, ao lado do também centroavante Alecsandro. A presença dos dois na linha de frente flamenguista agradou ao atacante.

"Assim, a gente segura mais a defesa adversária. Como estou voltando, agradeço pela oportunidade e vou dar o meu melhor para retribuir", disse Hernane.

Motivado, o atacante busca recuperar o futebol com que se destacou no ano passado, mas sabe que terá de se reinventar. "Tenho que falar que é uma nova volta, como começar do zero. Sabia que esse ano seria difícil, a marcação mais forte, tanto que me machuquei em uma entrada de um zagueiro. Agora, tenho de me posicionar melhor e fazer um novo caminho pra voltar a fazer gols pelo Flamengo", avaliou.

O primeiro desafio de Hernane após a recuperação será contra o São Paulo, neste domingo, no Maracanã. Até o momento, o Flamengo conquistou quatro pontos na competição e ocupa o 16º lugar na tabela.