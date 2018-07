Recuperado de fratura na mão, Carlos volta aos treinos no Inter

Horas depois de derrotar o Cruzeiro por 3 a 1, na partida de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio, o Internacional se reapresentou nesta sexta-feira e iniciou a preparação para o confronto de volta, que será disputada no domingo, em Gravataí. O destaque ficou pela presença de Carlos.

O atacante de 21 anos voltou a participar de uma atividade ao lado dos colegas depois de se recuperar de uma fratura na mão. Ele estava afastado desde o dia 21 de março, quando sofreu a lesão ao levar uma bolada durante treinamento e precisou ser submetido a procedimento cirúrgico.

Nesta sexta, o jogador trabalhou com uma proteção na mão, mas ainda não está certo se ele poderá atuar na partida de volta contra o Cruzeiro, em que o Inter poderá até perder por um gol de diferença, ou dois desde que o placar seja superior a 3 a 1, que estará classificado.

O técnico Antônio Carlos Zago promoveu um coletivo entre os jogadores reservas, enquanto os titulares ficaram realizando um trabalho de regeneração. Entre os atletas que foram ao gramado, estava Valdivia, que entrou no segundo tempo na última quinta e definiu o triunfo com lindo gol de falta. Ele inclusive se emocionou após o apito final, ao lembrar do momento difícil que atravessava no Inter.