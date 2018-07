Recuperado de fratura na mão, Casillas volta aos treinos no Real Madrid

MADRI - Recuperado da fratura na mão esquerda, Casillas voltou nesta terça-feira aos treinos no Real Madrid, trabalhando normalmente no campo com o preparador de goleiros Silvino Louro, junto com os jogadores do elenco que não foram para as seleções nacionais nesta semana. Apesar disso, o clube espanhol não deu uma previsão para seu retorno aos jogos.

Casillas sofreu a fratura no dia 23 de janeiro, durante um jogo contra o Valencia pela Copa do Rei, quando se chocou com outro jogador do Real, o defensor Álvaro Arbeloa. Como ele precisou passar por uma cirurgia para reconstrução do osso, os médicos do clube espanhol estipularam que o tempo de recuperação seria de oito a 12 semanas.

Diante da lesão do seu capitão, o Real contratou emergencialmente o goleiro Diego López, que estava no Sevilla e tem conseguido emplacar atuações convincentes com a camisa do time de Madri. Agora, porém, Casillas está voltando, o que também é boa notícia para a seleção espanhola, que conta com seu titular para a Copa das Confederações em junho.