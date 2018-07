Recuperado de fratura no nariz, Sergio Ramos reforça o Real neste sábado

Sergio Ramos será a principal novidade do Real Madrid para encarar o Athletic Bilbao neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. O zagueiro se recuperou de uma fratura no nariz e foi confirmado pelo técnico Zinedine Zidane para a partida que acontecerá no fim de semana.

+ Veteranos, Júlio César e Casillas perdem espaço para jovens goleiros

+ Modric, do Real Madrid, é acusado de fraude fiscal por autoridades da Espanha

"Sergio vai jogar amanhã, porque voltou aos treinos da equipe. Sabemos que será uma partida difícil porque conhecemos o estádio e a torcida, mas estamos preparados para fazer uma boa partida. Esta semana foi muito boa. Queremos sempre mais e daremos o máximo. Amanhã, será uma boa partida contra um bom time", declarou Zidane.

Sergio Ramos ficou duas semanas afastado dos gramados. Ele sofreu uma fratura no nariz após receber um chute no clássico diante do Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol, e desfalcou o Real em três partidas.

Quem também se recuperou de lesão e está à disposição é o lateral Carvajal. Por outro lado, o galês Gareth Bale está fora da partida. Ele até se recuperou de uma lesão muscular e atuou diante do Fuenlabrada na terça-feira, pela Copa do Rei, mas voltou a reclamar de dores e, por isso, foi vetado.

"O Bale não tem nada grave. É só um incômodo e não queremos arriscar. Não posso dizer quando ele sentiu a dor. Ele reclamou no final e foi isso que aconteceu. Ele é muito potente e tem que estar bem para jogar. Sempre sou positivo, e apesar de ele estar mal agora, vai se sair bem. Temos que lhe dar muito carinho para que se recupere", comentou Zidane.