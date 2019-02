Recuperado de gastroenterite, Diego Cavalieri volta aos treinos no Botafogo

Recuperado de forte gastroenterite, o goleiro Diego Cavalieri retomou os trabalhos em campo durante treino do Botafogo no Engenhão, neste sábado pela manhã. O jogador estava afastado desde o clássico contra o Flamengo, pela Taça Guanabara, disputado no último dia 26.

O sábado marcou a volta do Botafogo aos treinos em campo, depois de dois dias sem subir ao gramado. Na quinta, a equipe recebeu folga após a vitória de quarta sobre o Defensa y Justicia, pela Sul-Americana. Já na sexta, cancelou a atividade por causa da tragédia ocorrida no CT do Flamengo, realizando apenas uma oração entre os jogadores.

O time carioca não começou bem a temporada 2019 e foi eliminado precocemente da Taça Guanabara, após três derrotas e um empate em cinco jogos. O próximo compromisso do Botafogo será diante dos paraibanos do Campinense, nesta quarta-feira, às 21h30, em Campina Grande.