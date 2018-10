Recuperado de grave lesão no joelho, Daniel Alves retorna aos treinos no PSG

Quase seis meses depois de sofrer lesão no joelho que o tirou da Copa do Mundo da Rússia, o lateral Daniel Alves foi a grande novidade nos treinamentos do Paris Saint-Germain desta quarta-feira. Em imagens divulgadas pelo Instagram do clube francês, o brasileiro aparece correndo entre seus companheiros em uma atividade recreativa.

Titular indiscutível na seleção brasileira de Tite durante as Eliminatórias da Copa, Daniel Alves viu sua chance de participar do Mundial acabar ao precisar fazer uma reconstrução total do ligamento cruzado anterior joelho direito, em junho. O procedimento foi necessário após dividida com um adversário do Les Herbiers, em jogo da decisão da Copa da França, dia 8 de maio.

Apesar do registro em sua página na rede social, o Paris Saint-Germain não divulgou qualquer comunicado nesta quarta-feira para comentar sobre a evolução da recuperação do jogador, de 35 anos, ou indicou quando ele está apto para disputar partidas oficiais.

Quem também volta a ficar à disposição do técnico alemão Thomas Tuchel é Thiago Silva. Ausência nos jogos contra Napoli, Amiens e no clássico com o Olympique de Marselha, o zagueiro está recuperado de um problema muscular e deve ser relacionado contra o Lille, nesta sexta-feira, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Francês.

A equipe da capital francesa lidera a competição nacional, com 33 pontos, e segue a passos largos para a conquista do bicampeonato. São 11 vitórias em 11 jogos e oito pontos de vantagem sobre o Lille, atual vice-líder.