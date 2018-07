Recuperado de gripe, Lucas Lima volta ao Santos contra o Sport

O Santos recebe o Sport neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro, para tentar se manter entre os primeiros colocados no Brasileirão. Para essa partida, o técnico Levir Culpi terá o retorno do meia Lucas Lima, que não jogou contra o Vitória, em Salvador, por conta de uma gripe – na hora do jogo ele estava em um torneio de pôquer ao lado de Neymar, o que aumentou as especulações sobre uma possível transferência para o Barcelona.

Levir não poderá contar com o zagueiro David Braz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo – Fabián Noguera deve entrar em seu lugar. Além deles, o atacante Ricardo Oliveira, com um problema no tornozelo, e o lateral-esquerdo Zeca, em recuperação física após se recuperar de uma lesão na panturrilha, seguem fora do time.

Quem está confirmado no time é o atacante Bruno Henrique, que formará o trio de ataque ao lado de Kayke e Copete. Ele destacou o espírito coletivo da equipe como fator decisivo na recuperação do Santos nos últimos jogos. “Isso é o primordial na nossa equipe: o coletivo. Todos se ajudando. Como a defesa está quatro ou cinco jogos sem marcar gols. Isso vale pra todos. A gente da frente também faz parte desse trabalho porque a gente ajuda a marcar bastante. O a gente marcando e atacando está sendo primordial pra gente”, disse o atacante.

O atleta revelou que o grupo tem sentido a maratona de jogos devido às competições simultâneas que disputa (Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores). Mas Bruno Henrique garantiu que o cansaço não irá diminuir o ritmo da equipe. “O desgaste é muito grande. Menos de um mês e vamos ter mais de 12 jogos. Mas a gente quer a vitória dentro de casa com o apoio do torcedor. Não pensamos em outro resultado a não ser a vitória”, finalizou.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X SPORT

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Noguera e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Kayke. Técnico: Levir Culpi.

SPORT: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Thallyson, Patrick e Diego Souza; Everton Felipe, Osvaldo e André. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Árbitro: Rafael Traci (PR)

Local: Vila Belmiro, em Santos.

Horário: 19h

Transmissão: Pay-per-view.