Recuperado de gripe, Michel Bastos volta a treinar com grupo do São Paulo

O meio-campista participou de um treinamento com bola que visou a continuidade do Campeonato Brasileiro, no qual o São Paulo voltará a atuar apenas na próxima quinta, contra o Atlético-MG, às 22 horas, no Morumbi, pela 35ª rodada da competição.

Paulo Henrique Ganso e Alexandre Pato foram os principais destaques desta atividade tática dirigida por Milton Cruz, com belos gols de fora da área, além de darem bons passes e criarem jogadas ofensivas.

As únicas baixas do treinamento desta quinta foram o goleiro Rogério Ceni, que se recupera de lesão no torneio direito, e os zagueiros Breno (operação no joelho direito) e Luiz Eduardo, este com dores no joelho esquerdo. Entre eles, apenas Ceni tem chances de encarar os atleticanos na próxima quinta-feira.

Com 53 pontos, o São Paulo ocupa o quinto lugar do Brasileirão e está na briga direta por uma vaga no G4 da competição. Caso supere o Atlético na próxima rodada, a equipe consequentemente garantirá ao Corinthians o título antecipado do torneio nacional, independentemente do resultado da partida que a equipe alvinegra fará com o Vasco, também às 22 horas da próxima quinta, em São Januário.