Recuperado de gripe, Honda deve estrear no Botafogo domingo contra o Bangu

Recuperado de uma gripe, o meia Keisuke Honda deverá fazer sua estreia no time do Botafogo, domingo, às 16 horas, no Engenhão, diante do Bangu, pela terceira rodada da Taça Rio.

O japonês treinou normalmente, nesta quarta-feira, juntamente com seus companheiros reservas do elenco do técnico Paulo Autuori, pois os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo. Uma febre impediu o jogador vestisse a camisa 4 pela primeira vez diante do Paraná, terça-feira, em duelo válido pela Copa do Brasil.

Honda volta a treinar nesta quinta-feira, desta vez com todos os jogadores, quando Autuori vai armar a equipe para o duelo com o Bangu, depois da vitória, por 1 a 0, sobre o Paraná.

Honda vai estrear em um momento decisivo para o Botafogo, que soma três pontos e divide a vice-liderança do Grupo A com Portuguesa, Boavista e o próprio Bangu. O primeiro lugar é do Flamengo, vencedor nas duas primeiras rodadas, com seis pontos.

Apesar da vitória sobre o Paraná, os mais de 22 mil torcedores presentes ao Engenhão para assistir à vitória sobre o Paraná vaiaram muito a atuação do Botafogo.