Recuperado de lesão, Ribery volta a treinar no Bayern após dois meses

Antes disso, Ribery havia ficado afastado dos gramados por nove meses, após sofrer uma grave lesão no tornozelo direito. Por isso, o seu retorno, dois dias antes do Bayern enfrentar o Bochum, da segunda divisão, pelas quartas de final da Copa da Alemanha, foi comemorada pelos seus companheiros.

"Nós precisamos dele. Temos difíceis, mas agradáveis meses diante de nós", declarou o meia-atacante holandês Arjen Robben. Temos que ter cuidado porque o jogo com o Bochum não será fácil. O Bochum poderia estar jogando na primeira divisão", acrescentou.

No último fim de semana, o Bayern de Munique só empatou por 0 a 0 com o Bayer Leverkusen, pela 20ª rodada do Campeonato Alemão. Ainda assim, o time lidera o torneio nacional com uma vantagem de oito pontos para o segundo colocado Borussia Dortmund.